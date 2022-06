Nioro : Les populations en colère contre les coupures d’électricité

Le collectif pour l’alimentation normale de l’électricité à Nioro est très en colère contre les autorités locales du département. En effet, ces populations avaient initié une manifestation dénonçant les nombreux coupures intempestives d’électricité et d’eau dans le département de Nioro du Rip.



Le président du collectif et initiateur de la manifestation, devant la presse, a déploré les coupures d’électricité qui causent chaque jour des désagréments et occasionnent des pertes énormes de leurs matériels et fait tourner au ralenti les activités économiques. M. Kane a fustigé ces manquements qui hâtent le sommeil des Niorois. Des défaillances qui causent d’énormes difficultés aux élèves, aux travailleurs, aux ménages et surtout aux tailleurs en cette veille de la fête de la Tabaski. Les autorités locales quant à elles sont accusées de ne faire aucun effort pour apporter des solutions. Les membres du collectif ont ainsi exigé, à l’unanimité, la fin des coupures et que les dégâts causés puisse être dédommagés.