Nitrate d’ammonium au port : « Les dégâts peuvent aller d’une irritation pulmonaire à l’explosion sur 5 km »

Au môle 3 du port autonome de Dakar, plus de trois mille tonnes de nitrate d’ammonium sont entreposées. Ce produit est la fameuse substance qui est à l'origine de l'explosion au port de Beyrouth au Liban. Cependant, le directeur du centre antipoison avertit.







Selon le Pr. Mamadou Fall, si les conditions de stockage ne sont pas réunies, les risques sont énormes.





« L'étiquetage des produits chimiques c'est important, une fois qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur, trouver les moyens de gérer les risques devient beaucoup plus facile. L’autre point également c’est qu’est qu’on dans l'environnement immédiat de ces produits, c’est-à-dire les conditions de stockage. Si l’environnement du produit n’est pas bien réfléchi, on peut avoir des dégâts. Raison pour laquelle on a tous peur parce que récemment on a vu ce qui s'est passé au Liban et je pense que la catastrophe du Liban doit être la quatorzième concernant ce même produit au niveau mondial », précise-t-il sur la Rfm.





L'impact du nitrate d'ammonium





Pour lui, les dégâts sont énormes. Ils peuvent aller d’une irritation pulmonaire à l’explosion pouvant faire plusieurs dégâts, d’effondrement de bâtiment sur une distance de 5km.