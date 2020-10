NMA SANDERS : Le comptable détourne 90 millions Fcfa

Détournement et extorsion de fonds, abus de confiance, association de malfaiteurs. C'est ce à quoi la société NMA Sanders est confrontée.Selon le quotidien national Le Soleil, il s'agit au cœur d'un gros scandale de vol de sacs de farine et d’aliment de bétail estimé à 90 millions Fcfa.I. Fall, comptable de l’entreprise et principal suspect, a été arrêté par la Section de Recherches avec ses complices, la dame M. Ndiaye et le commerçant P. Faye.Profitant de sa position centrale dans l'entreprise, I. Fall a mis en place un circuit parallèle de distribution très rôdé.À Tattaguine où il habite, il avait ouvert un magasin tenu par sa mère, M. Ndiaye, qui écoulait les sacs détournés.I. Fall avait aussi ouvert un compte bancaire au nom de P. Faye qui lui a rendu un carnet de chèque qu'il remplissait à sa guise.Une fois l’argent encaissé, les trois suspects se le partageaient.