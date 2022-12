Noël - Bignona : L'institution Sœur Judith Sambou honore ses enfants

En ce temps de préparation de Noël, beaucoup d'écoles préscolaires présentent à leurs potaches l'arbre de "Noël". Une occasion pour doter les enfants en éducation dans ces hauts lieux de la petite enfance de présenter le "Père Noël" à ces âmes sensibles et leur donner des cadeaux.





Cette année comme toutes les autres, l'institution préscolaire Sœur Judith de Bignona a célébré l'arbre de Noël. À cette occasion, la Sœur Marie Louise Sambou, Directrice de cette institution s'est réjouie de l'engagement et de l'engouement de l'association des parents d'élèves à donner le sourire aux enfants en garderie au sein de l'école qu'elle dirige.





"Au sein de cet établissement, des enfants nous sont confiés par vous chers parents. Et nous nous efforçons de leur inculquer le savoir qui sied, pour les éveiller davantage et développer leurs intelligences, avec une équipe pédagogique dynamique qui se donne corps et âmes", relate la directrice dans son discours. Au sein de cette institution, des enfants âgés entre 3 et 5 ans sont accueillis et répartis dans trois classes, de la petite, en passant par la moyenne et la grande section.