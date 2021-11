Nomination d'un Directeur Général Adjoint à l'AIBD SA : Doudou Ka fait confiance à l'expertise de la diaspora Sénégalaise

Le Conseil d’Administration d’AIBD sa a approuvé en sa dernière séance la nomination du jeune expert aéroportuaire franco-sénégalais M. CHEIKH THIAM comme DGA en charge de la Supervision, de la Qualité et de la Conformité de l’aéroport AIBD et des autres aéroports du Sénégal.







Un choix du Directeur général l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD sa), Doudou Ka qui fait honneur à la Diaspora sénégalaise. L’actuel directeur de l’aéroport de Pointe-Noire en République du Congo est désormais le Directeur général adjoint de AIBD sa. Cheikh Thiam, jeune cadre franco-sénégalais a eu à occuper, pendant 17 ans, la fonction de Directeur ingénierie aéroportuaire au sein du groupe français Egis Avia avant d’être envoyé par son groupe en 2019 à l’aéroport international Antonio Agostinho NETO de Pointe-Noire où il était, jusqu’à sa récente nomination, directeur de l’aéroport. Avec son expérience et son expertise, il va apporter sa contribution dans la mise en œuvre des projets phares du Président Macky SALL pour faire du Sénégal le 1er hub aérien en Afrique de l’Ouest.



Monsieur Cheikh Thiam, expert en infrastructures aéroportuaires sera donc à côté de son collègue en charge de l'exploitation des aéroports régionaux. Du haut de ses 45 ans, Cheikh Thiam occupait jusque-là le poste de Directeur de l’aéroport international Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire en République du Congo. Depuis octobre 2019, le jeune cadre a supervisé les activités d’exploitation de cet aéroport. Il a, d’une main de maitre, coordonné les actions d’exploitation avec l’ensemble des structures aéroportuaires et assurer la promotion de la sécurité, la sûreté et la qualité des services sur la plateforme. Avec sa touche personnelle, Cheikh Thiam a aidé tous ses collaborateurs de l’aéroport de Pointe-Noire à améliorer leurs performances individuelles et collectives. Avec Cheikh Thiam, les aéroports de Pointe-Noire et de Brazzaville sont dans leurs processus de certifications.







Fort d’une expérience de plus de 19 ans dans le milieu aéroportuaire, Cheikh Thiam va apporter son expertise au service de son pays d’origine, le Sénégal. Le Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne, Doudou Ka, lui-même un pur produit de la diaspora, ne s’est pas trompé en proposant à son Conseil d’administration de choisir ce fils du Sénégal comme son adjoint. Il fait également honneur à la Diaspora sénégalaise qui, à travers le monde, ne cesse de se distinguer positivement dans tous les domaines de compétences, notamment les plus exigeants.







Avec la fusion de Aibd S.a et de l’Agence des aéroports du Sénégal (Ads), un nouvel organigramme cible a été validé et mis en œuvre depuis le 02 novembre 2021. Cela intervient quelques mois après la validation par le président de la République, Macky Sall, du Plan stratégique hub aérien 2021-2025, proposé par le Ministre Alioune Sarr, en charge du tourisme et du transport aérien. Désormais, Aibd S.a a, en charge la supervision de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass et l’exploitation des 14 aéroports régionaux du Sénégal. Le jeune ingénieur et manageur, diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Paris (Escp) et de l’Ecole Nationale des Travaux Publics de LYON sera aux côtés du Directeur général de Aibd S.a, Doudou Ka pour mettre en œuvre les 15 projets phares issus du Conseil présidentiel du 23 avril 2021. En effet, l’ambition du Gouvernement est de faire du Sénégal le 1er hub aérien de la sous-région ouest-africaine. Pour y arriver, le Sénégal a lancé un vaste programme de rénovation et de réhabilitation des aéroports régionaux.







17 ans à la tête du Pôle ingénierie aéroportuaire du groupe Egis Avia







Aujourd’hui, l’aéroport de Saint-Louis est en construction. Celui de Cap Skirring est en cours d’être réhabilité et accueillera le 5 décembre prochain son premier vol international de la compagnie Transvia depuis 2019 . A l’aéroport international Blaise Diagne, la construction du centre de maintenance aéronautique (MRO) démarre en fin décembre. Il y a aussi l’extension de l’aérogare des passagers et la relocalisation d’une nouvelle aérogare fret. Cheikh Thiam qui a eu à occuper la fonction de Directeur ingénierie aéroportuaire au sein du groupe Egis Avia pourra apporter sa contribution pour faire rayonner la plateforme aéroportuaire du Sénégal. Avec son expérience, il peut aider à mettre à norme tous ces aéroports régionaux en cours de reconstruction.