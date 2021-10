Nomination : Moustapha Thiam nouveau directeur général de Lekela

La société de production d’énergie renouvelable a un nouveau patron au Sénégal. Il s’agit de Moustapha Thiam. L’homme aura la lourde tâche de superviser les opérations de l’entreprise au niveau national. Parmi lesquelles, l’exploitation du parc éolien de Taïba Ndiaye, considéré comme le premier construit à grande échelle en Afrique de l’Ouest.





Le nouveau directeur général a une expérience importante dans le domaine de l’énergie. Il a travaillé pendant 5 ans pour le compte d’Aggreko, premier fournisseur mondial d’électricité temporaire. Lors de cette expérience, il a eu à occuper 2 postes : Directeur des opérations pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest ainsi que d'autres territoires et maître d'ouvrage régional pour le Mali, la Mauritanie et la Sierra Leone.