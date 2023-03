Nommé à la tête de la Conarel : Momar Ndao refuse de quitter l’Ascosen

Nouvellement porté à la tête de la Commission nationale de régulation des loyers des baux à usage d’habitation (Conarel), Momar Ndao ne compte pas céder son fauteuil de patron de l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen), organisation consumériste qu’il dirige depuis sa fondation, en 1989.







Interrogé sur la question par RFM, à l’occasion de la Journée internationale des consommateurs, l’ingénieur commercial sénégalais, expert en consumérisme et spécialiste en technologies de l'information et de la communication, se veut clair. «Je ne démissionnerai pas. Pourquoi devrais-je démissionner ?», a-t-il répliqué, précisant qu’il fait présentement «un travail public» en bénéficiant de la confiance du président de la République et qu’«à la fin de cette mission», il va tourner à ses activités.