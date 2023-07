Non-candidature de Macky Sall : "Vous avez privilégié l'intérêt de la nation", chante Ismaël Lo

Après Baaba Maal et Coumba Gawlo Seck, la communauté artistique continue de réagir, suite à la décision du président Macky Sall de ne pas se présenter à la Présidentielle de 2024.





C'est dans ce sillage que l'artiste compositeur interprète Ismaël Lo a adressé un message fort au chef de l'État. Selon Izo Lo, Macky Sall est soucieux du vécu quotidien des populations, raison pour laquelle il a préféré mettre en vedette l'intérêt de la nation en prenant cette sage décision.





"Merci beaucoup Son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal. C'est avec une attention particulière que j'ai suivi votre discours. Je suis fier et honoré par cette sage décision. Cela me réconforte dans mes prières, ndakh JAMMU AFRICA LA YAGUA DI NIANE. Vous avez privilégié l'intérêt de la nation et redoré le blason de la démocratie sénégalaise. Al hamdou lillah. Vive le Sénégal thia kaw thia kanam".