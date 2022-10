Non déclaration à la naissance : 6300 enfants au Sénégal obtiennent une identité grâce à une association

Le constat est alarmant 300 millions d'enfants dans le monde ne sont pas déclarés et n'ont aucun acte d'identification. Le constat a été fait par l'association A Bras Grands Ouverts (Abgo) qui œuvre pour les enfants sans identité et non déclarés à la naissance au Cambodge, au Sénégal et aux Philippines. En effet, avec environ un milliard d'habitants dont les 2/5 ème ont moins de 15 ans, l'Afrique enregistre un taux de natalité très élevé. "Cette population jeune lui confère ainsi un atout de taille pour amorcer son propre développement. Mais tous les enfants Africains n'ont pas accès à l'identité sans laquelle, il n'y a pas possibilité pour ces jeunes, de participer à la vie de la société. Ils deviennent alors des parias, des charges inutiles et pesantes. Les conséquences de cet état de fait sont désastreuses. Elles entraînent le travail forcé, la prostitution, le mariage précoce, la criminalité, l'ignorance etc..", s'est désolé Daniel Fradin, Président d'A Bras Grands Ouverts. Depuis 2019, leur organisation mène une bataille féroce contre ce fléau, ce qui a permis de changer la donne pour près de 10 000 enfants à travers différents pays d'Afrique et d'Asie. De janvier 2022 à nos jours, Agbo a assisté 6300 enfants au Sénégal afin qu'ils obtiennent une identité. Au delà de ce travail, Agbo sensibilise les populations avec des fresques murales (32 réalisées), des émissions sur les radios communautaires pour dire aux parents, aux autorités étatiques, aux collectivités territoriales, etc. "investissons afin qu'aucun enfant Sénégalais ne puisse subir injustement les conséquences de cette inégalité sociale fatale à l'humanité". Des moyens informatiques ont été mis au niveau de cinq dispensaires à travers le Sénégal dans le but de faciliter l'enregistrement des nouveau-nés sur les registres d'état civil. Daniel Fradin plaide pour que des personnes habilitées à enregistrer les naissances soient placées au niveau de chaque structure de santé.