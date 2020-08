Non-respect du port du masque: La gendarmerie récolte 10 millions FCFA en 72h

La gendarmerie nationale, à l’image de la police et des autres corps des forces de l’ordre et de sécurité, est à pied d’œuvre pour faire respecter les nouvelles mesures prises par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, en vue d’endiguer la propagation de la Covid-19.





En effet, en l’espace de 72 heures, les 855 agents mobilisés ont contrôlé 9 962 individus, verbalisé 1 231 et récolté 10 millions francs Cfa en guise d’amendes.





Tout ce beau monde a été interpellé dans les plages, les restaurants, bars et gares de transport de la capitale.





A signaler que la gendarmerie a aussi fait dans la sensibilisation en distribuant des milliers de masques dans les rues.