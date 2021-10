Note de précisions suite à la parution d'un article portant fermeture d'un tronçon de l'Autoroute à péage

Le site Seneweb.com a publié, mercredi 20 octobre, un article sous le titre : « Autoroute à péage : Le tronçon Pikine-Thiaroye fermé du 31 octobre au 22 novembre pour travaux ». Ce, en écho au communiqué du gouverneur de Dakar portant fermeture, de 22 heures à 6 heures du matin, d’un tronçon de l’autoroute à péage pour trois nuits et non du 31 octobre au 22 novembre comme mentionné sur notre site. Suite à quoi, la publication en question, qui comportait des erreurs, a été revue et corrigée.







Cette fermeture, pour rappel, est liée aux « travaux du Projet PASE 48 portant sur le renouvellement des lignes électriques HT 90 KV, entre Cap des Biches et Hann, par la Senelec».





Ainsi conformément à l'arrêté n°00231/Grd:





-Du 31 octobre au 1er novembre, de 22h à 06h





-Du 1er novembre au 02 novembre, de 22 h à 06h





-Du 21 novembre au 22 novembre, de 22h à 06h





Enfin, Seneweb présente ses excuses à l'Autoroute de l’avenir, aux lecteurs, pour tout désagrément né de ce manquement.