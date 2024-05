Notto Diobass : Foyer de la mal gouvernance et des injustices sociales, selon des habitants









«La commune de Notto Diobass, qui est le foyer de la mal gouvernance et des injustices sociales, ne doit pas être laissée pour compte dans la nouvelle politique de redressement de notre pays (JUB-JUBAL-JUBANTI) par le président Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko et le gouvernement». C’est la conviction des populations de la commune de Notto Diobass, dans le département de Thiès, qui ont abordé, ce week-end, certaines problématiques qui les préoccupent.





« Le maire Alioune Sarr est le principal problème de la commune », accuse le porte-parole du jour Bara Thiamandela. Selon lui, « les populations de Diobass lui ont tout donné : PCR en 2009, maire en 2014 et 2022, et grâce à cette confiance, il a été ministre sous le régime du président sortant Macky Sall de 2013 à 2022 (presque 10 ans) ».





« Pendant ce temps, les populations du Diobass souffrent du manque d’eau potable, du bradage foncier, de l’enclavement par l’autoroute à péage Ila Touba, des problèmes d’accessibilité à l’état civil, d’accès à des soins médicaux de qualité, de formation et d’emploi des jeunes et des femmes, absence de prise en charge des étudiants de la commune, etc. », liste-t-il.





De plus, s’offusque le membre du FRAPP, responsable de Pastef/Notto Diobass et de la coalition DiomayePrésident, « Alioune Sarr déserte la mairie et ne s’intéresse plus aux affaires des Diobassois ». Pour Bara Thiamandela, « il a trahi Diobass ».