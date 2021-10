Nouveau Commandant de la zone militaire N3 : Le colonel Amadou Makhtar Ndiaye installé

La cérémonie d'installation du nouveau commandant de la zone militaire n3 s'est tenue ce jeudi 14 octobre au camp militaire Semou Djimit de Kaolack. Ce, en présence du général des corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées.





Selon le nouveau commandant de la zone militaire n3, Amadou Makhtar Ndiaye, " cette circonscription militaire est un élément central dans le dispositif territorial des armées. L’essentiel des grands chantiers qu’il compte mener va s'inscrire dans les orientations du chef d'état-major des armées qui peut être décliné en plusieurs parties. Il s’agira de renforcer les capacités opérationnelles de la zone qui est la plus importante et pour que nous soyons en mesure d'assurer dans nos zones de responsabilité qui couvrent les 3 régions de Kaolack, Kaffrine, et de Fatick; la défense de l'intégrité nationale et la protection de la population".





Il s'agit aussi, dit-il, " de renforcer la présence de jeunes militaires avec l'installation de beaucoup d'entreprises mis en place au niveau des différentes régions avec le camp militaire de Toubacouta que nous allons inaugurer bientôt et aussi les travaux de l’aérodrome de Kahone. Sans compter également le projet d'implantation de l'armée à Khoungheul. Au total, il s'agira de nous assurer que nous sommes suffisamment présents dans différentes régions pour mettre en place la politique qui a été définie par le chef d'état-major des armées dans le cadre de ses orientations", a indiqué le nouvel homme fort de la compagnie militaire de Kaolack.





Par ailleurs, le colonel n'a pas manqué de lancer un message à ses troupes. Il a ainsi mis en exergue la discipline. “ C’est dans la discipline et l'effort dans le travail que nous pouvons être au service de la population et nous comptons le faire dans un esprit d'ouverture de collaboration avec les autorités administratives entre autres “, a dit le colonel Amadou Makhtar Ndiaye .





Pour rappel, le nouveau commandant de la zone militaire succède au colonel Aly Ousmane Kane installé le 31 octobre 2019 à ce poste .