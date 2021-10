Nouveau Médiateur de la République : Demba Kandji décline sa feuille de route

Nommé Médiateur de la République en replacement de feu Me Alioune Badara Cissé, le magistrat Demba Kandji affiche ses ambitions.



L’ancien président de la Cour d'Appel compte marquer son règne sous le régime de l’État de droit.



«L’État de droit consacre le règne du droit dans la société et l’égalité des citoyens devant la loi. L’État de droit postule que nul n’est au-dessus de la loi et que toutes les relations au sein de la société sont gouvernés par le droit», a-t-il déclaré.



Selon Le Soleil, Demba Kandji ambitionne de restaurer la confiance de l’usager dans son administration publique.



«Qu’il s’agisse de la Justice et de toutes les autres composantes de l’administration, je veux faire comprendre à l’usager que c’est bien de battre le macadam, mais c’est mieux de faire confiance aux institutions, dont la Médiature de la République. pour relayer ses récriminations, ses griefs et ses revendications légitimes».



À signaler. rappelle le quotidien national dans sa parution du jour, que le juge Kandji a été installé dans ses fonctions le 4 octobre dernier.