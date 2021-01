Nouveau "prophète" à Kolda : Arrestation de Baba Malabe Mbackeroukhou pour détournement de mineur

Le prophète autoproclamé Baba Malabe Mbackeroukhou du village de Saré Ngagne a été arrêté par la gendarmerie pour pédophilie ce jeudi 14 janvier 2021. Mais également, il est accusé de détournement de mineur. Plus grave, cette mineure n’est pas sa femme et il vivait en concubinage avec elle. C’est une délégation importante des forces de défense et de sécurité qui a effectué le déplacement pour son arrestation. Et ces faits sont récurrents dans ce village, d’après notre source.Au moment où ces lignes sont écrites, il est en train d’être acheminé à la brigade de gendarmerie de Kolda pour répondre de ces accusations.Pour rappel, ce village a sa propre religion, ses propres coutumes et tarikha. Et son arrestation, d’après notre source était une chose à laquelle toute cette contrée s’attendait. Nous y reviendrons...