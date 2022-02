Nouvelle hausse des prix : Le cri du cœur d’Abdoul Mbaye

Sur Twitter, le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail a dénoncé la hausse vertigineuse des prix au Sénégal. Abdoul Mbaye estime que la mal gouvernance appauvrira de plus en plus des Sénégalais déjà très fatigués.





” hausse des prix intérieurs se poursuivra comme volet de l’ajustement structurel devenu nécessaire suite aux gaspillages et à l’endettement extérieur excessif. La mal gouvernance appauvrira de plus en plus des Sénégalais déjà très fatigués”, a-t-il tweeté. La hausse des prix intérieurs se poursuivra comme volet de l’ajustement structurel devenu nécessaire suite aux gaspillages et à l’endettement extérieur excessif. La mal gouvernance appauvrira de plus en plus des Sénégalais déjà très fatigués. — Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) February 12, 2022

Depuis quelques jours, le prix du sucre en poudre est passé de 600 francs à 635 francs, voire 700 francs Cfa le kg. Sur les raisons d’une telle hausse, le directeur du Commerce intérieur évoque une nécessité pour permettre à la Compagnie sucrière sénégalaise de vendre ses produits et offrir aux Sénégalais les quantités requises sur le marché.