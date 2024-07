Nouvelle politique ferroviaire du Sénégal : Les instructions de Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s’est exprimé, ce mercredi 3 juillet, en Conseil des ministres, sur la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal. Laquelle, selon lui, devra améliorer la mobilité urbaine et interurbaine ainsi que les systèmes de transport des voyageurs et des marchandises en toute sécurité.





De ce fait, il a insisté sur le renouveau de la gouvernance des transports terrestres, avec la relance et le développement du transport ferroviaire qui demeurent une priorité au regard des défis d’aménagement du territoire et de l’accélération de l’urbanisation du pays notés ces dernières années.





«Le chef de l’État a invité le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens à veiller, avant tout, à la préservation du domaine ferroviaire et de ses emprises. Il a également demandé au ministre de préparer, sous la supervision du Premier ministre, un schéma national de développement ferroviaire avec la planification des investissements relatifs à l’entretien et à la modernisation du réseau par la réalisation de nouvelles voies, infrastructures et gares ferroviaires incluant un mode de financement pertinent du secteur », indique le porte-parole du gouvernement dans le communiqué reçu.





Amadou Moustapha Njekk Sarré de soutenir que le président a souligné, sur la même lancée, l’urgence d’évaluer les activités, les projets et les financements des Chemins de fer du Sénégal (CFS), de la Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional (SENTER) et des Grands trains du Sénégal (GTS-SA).





En outre, Bassirou Diomaye Faye a mis l’accent sur la nécessité de procéder à un pilotage cohérent et renforcé du Train express régional (TER) dont la gouvernance intégrée appelle une coordination systématique au niveau interministériel.