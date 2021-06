Noyades Plage de Mbao : 7 corps dépêchés, d'autres introuvables

Après Malika, c'est à la plage de Mbao d'enregistrer des cas de noyade.





Au moins 7 personnes ont trouvé la mort ce vendredi à Mbao où plusieurs cas de noyades ont été signalés. Selon le président des maîtres nageurs et assistants sauveteurs, Ibrahima Fall, joint par Seneweb, sept corps ont été déjà repêchés en attendant d'avoir des nouvelles d'autres personnes portées disparues. Notre interlocuteur déplore l'absence de surveillance sur cette place qui a servi de cadre à ce nouveau dame humain. Et le bilan pourrait être plus lourd redoute-t-on. Les recherches devraient toutefois permettre de repêcher d'autres corps.