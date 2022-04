NSIA Banque avec l' Etat pour financer les entreprises du secteur du transport aérien et du tourisme

« Ce mardi 19 avril, s’est tenue la Cérémonie de remise de financements aux entreprises éligibles aux crédits du secteur touristique et des transports aériens, dans le cadre de la relance post COVID-19, avec M. Alioune SARR Ministre du Tourisme et Mme Adama Diouf CAMARA Directrice Générale de la NSIA Banque au Sénégal.





NSIA Banque a signé avec l’Etat du Sénégal, à travers le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens et le Ministère des Finances et du Budget, une convention de financement avec effet de levier pour une enveloppe globale de 25 milliards destinée aux investissements pour la relance des activités des sociétés privées ce secteur de l’économie qui avait été fortement touché par la pandémie.