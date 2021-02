Nuage de poussière : La nature impose le port du masque à tous

Les cas de contaminations devraient sensiblement connaître une baisse drastique cette semaine si tant est que le masque protège contre le virus. En effet, depuis 72 heures, on ne voit pas au delà de ses orteils à cause des nuages de poussière qui assombrissent le ciel. Une situation qui amène tout le monde à porter le masque non pas pour se protéger de la pandémie mais de la poussière qui pourrait causer d'autres maladies plus connues des Sénégalais.Ce port généralisé du masque devrait impacter positivement sur la lutte contre la propagation du virus qui suit ces temps-ci une montée fulgurante.