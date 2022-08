Nutrition : Les mille et une vertus du ditakh

Les mille et une vertus du ditakh

En ces temps de fortes chaleurs, qui ne serait pas tenté par un verre de jus frais ? Industriel ou fait maison l’objectif, sur l’instant, est d’étancher sa soif mais pas seulement. Le corps, mis à rude épreuve par un soleil ardent, a besoin de vitamines pour se remettre d’aplomb. Et très souvent les personnes conscientes de ce besoin se tournent généralement sur l’orange consommé cru ou en jus. Cependant, cet agrume propulsé à la première place du meilleur fruit riche en vitamine C, ce grâce à une campagne de promotion rendement menée par les lobbies pharmaceutiques occidentaux, est loin d’être le super champion dans sa catégorie, bien loin. Elle ne contient que 40 à 80 mg de vitamine C pour 100g. Une quantité largement inférieure à l’apport journalier de cette substance organique qui est estimée à 110 mg/jour.





Le ditakh, un fruit sous-coté au potentiel énorme





Information encore plus importante, le Sénégal possède un fruit connu de tous pullulant dans les marchés de septembre à février dont l’apport en vitamine C est méconnu ou ignoré. Il s’agit du « Ditakh »ou de son nom scientifique Detarium senegalense. Ce fruit fibreux à la pulpe verte foncée est recouvert d’une coque dont on débarrasse au préalable soigneusement. Mangé crû (en suçant son noyau), en jus (en laissant reposer une bonne quantité dans de l’eau pendant plusieurs heures) ou sous forme de glace, le ditakh contient environ 1200 mg de vitamine C pour 100g soit l’équivalent de 18 oranges.





Un potentiel qui le place en bonne position sur la liste des fruits contenant le plus de vitamine C à côté de la Prune de kakadu (5300 mg/100g, Australie), le Camu-camu (2700mg/100g, Amazonie) ou encore le Bilimbi (2698 mg/100g, Asie du Sud-Est).





Un fruit, mille vertus





Le Detarium senegalense pousse en abondance dans les îles du Sine Saloum et en Casamance. Outre sa quantité exceptionnelle en vitamine C, il possède d’autres atouts non-négligeables. Le fruit frais contient des quantités moyennes de thiamine (vitamine contribuant à des fonctions psychologiques normales comme la mémoire, le raisonnement ou encore la concentration) et de fer. La graine, quant à elle, possède environ 12% de protéines. En dehors de ses apports, le Ditakh possède des vertus thérapeutiques contre la toux, les maux de reins et la lèpre. En résumé, tout est bon dans le ditakh. En effet, son écorce est utilisée dans le traitement des coliques, de l’occlusion intestinale, de la pneumonie et de la bronchite et ses feuilles traitent la constipation et la dysenterie.