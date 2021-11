Objet de plusieurs plaintes, un vendeur de carreaux envoyé en prison

Le commerçant A. B. Nd habitant la Cité des Impôts et Domaines de Patte d’Oie risque gros. Selon des informations glanées par le quotidien LAS, le vendeur de carreaux, arrêté pour escroquerie et qui figure sur le fichier de la police, fait l’objet de plusieurs plaintes.



Un professeur d’université et des hommes d’affaires ont été victimes de ses agissements délictuels. À chaque fois qu’il empoche l’argent d’une commande, il disparaît et devient injoignable au téléphone. Mais, il n’a pas échappé à la police. Il séjourne à Rebeuss.