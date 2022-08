Obsédé par la femme noire : Le Marocain gruge gérants d’hôtels et prostituées à Saint-Louis

Un ressortissant marocain répondant au nom de Rahmani Mouhamed a été attrait à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Louis pour les délits d’escroquerie et abus de confiance au préjudice de deux gérants d’hôtels à Saint-Louis.





Après avoir séjourné pendant cinq mois en Mauritanie, Rahmani Mouhamed a débarqué à Saint-Louis le 25 juillet. Arrivé dans la vieille cité, le Marocain de 52 ans a réussi à gruger deux gérants d’hôtels. Il leur a fait croire qu’on lui avait volé tout son argent et ses papiers et qu'il allait bientôt recevoir de l’argent que ses parents devaient lui envoyer depuis le Maroc. Convaincu par l’histoire du Maghrébin, le gérant d’hôtel lui a donné une chambre où il satisfaisait ses vices avec des prostituées. Mais une personne est venue attirer l’attention du gérant de l’hôtel sur les comportements de son client qui était tout le temps à la recherche de filles de joie. C'est par la suite que le gérant a décidé de vérifier au niveau de la réception et dans la chambre. À sa grande surprise, il découvre que Rahmani Mouhamed s’était évaporé. Après l’avoir cherché partout dans la ville, le patron de l’hôtel a décidé d’en parler à la prostituée qui passait la nuit avec lui. Cette dernière, elle aussi victime du Marocain, a promis de l’aider pour appréhender l’escroc. Rahmani Mouhamed, qui avouera plus tard être venu au Sénégal seulement pour assouvir son obsession de coucher avec une femme noire, sera appréhendé quelques jours plus tard par la police, près du mythique pont Faidherbe en galante compagnie.