[Photos] Obsèques de François Mancabou : Le message fort du député Guy Marius Sagna

Obsèques de François Mancabou : Le message fort du député Guy Marius Sagna

La messe est dite. La cérémonie religieuse s’est déroulée à l’église des Martyrs de l’Ouganda à Dakar. Et elle sera suivie de l’enterrement de François Mancabou au cimetière catholique Saint-Lazare de Béthanie. Député à l’Assemblée nationale, Guy Marius Sagna a pris part aux obsèques. « Nous sommes allés aujourd'hui accompagner notre frère François Mankabou à sa dernière demeure et soutenir sa famille, sa communauté mancagne en ces moments difficiles de tristesse, de douleur. À Clémentine Coly femme d'un époux assassiné par Macky Sall et des policiers tortionnaires, aux enfants de François Mankabou, enfants d'un père assassiné par Macky Sall et des policiers tortionnaires, je vous présente à nouveau mes condoléances », a-t-il déclaré.





Cependant, l’activiste compte mener le combat jusqu’au bout. « Nous exigeons à nouveau lumière et justice sur les conditions inhumaines, cruelles et dégradantes ayant causé la mort de notre frère François Mankabou », lâche-t-il.