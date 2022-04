Occupations anarchiques, vétusté des bâtiments... : Dakar-plateau, une vitrine en perte d’attractivité

Le Centre-ville de Dakar, inclus dans l’arrondissement de Dakar-Plateau, est dans une situation contraire à son statut de vitrine du Sénégal.



Entre occupations anarchiques, vétusté des bâtiments, absence de systèmes d’assainissement, il n’y a plus rien ou presque pour plaire au Plateau qui, pourtant, abrite les services les plus importants de l’État, en plus d’être un haut lieu de grands rendez-vous d’affaires et de commerce etc.



De ce fait, informe Sud Quotidien, les autorités réfléchissement à un plan d’aménagement afin de juguler le mal. Un Comité régional de développement (Crd), a été tenu, ce 25 avril à cet effet.