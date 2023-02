[MEDIA’TEK] Odia : Le dessin comme destin

Omar Diakhité, à l’état civil, ne dit peut-être rien aux Sénégalais. Mais sa signature est plus familière. Odia n’est plus à présenter dans le monde de la presse. Chaque matin, avant la traditionnelle tasse de café, ses planches sont scrutées à la loupe par les lecteurs, offrant une bonne dose d’humour. Derrière ses créations, le dessinateur de presse continue de tracer sa route tout en vivant sa passion.





Une feuille et une trousse remplie de crayons sont les seules armes de cet informateur. Devant la feuille, Odia est très concentré. Les idées défilent et l’homme à la casquette et aux binocles en choisit la meilleure pour faire passer l’information. «Il faut savoir dessiner, rien qu’avec le dessin, le lecteur doit pouvoir lire l’information», fait savoir l’homme de 58 ans. La culture générale et les recherches viennent en appui pour développer les idées. «Dès qu’on a la feuille blanche, il faut la remplir avec une bonne idée et tant que je ne suis pas satisfait, je ne peux pas dessiner», confie le dessinateur de presse. Une idée qui demande une bonne dose de créativité. Selon Mamadou Biaye, son ancien directeur de publication au journal Le Quotidien, Odia est très créatif. «Les faits sont mis en exergue dans une situation créative dont il est le seul à avoir non seulement le secret mais aussi et surtout le talent», observe-t-il.