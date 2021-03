Œuvres sociales : Serigne Mountakha a dépensé 450 millions en 1 an

Le Khalife général des Mourides est un homme généreux. Entre mars 2020 et mars 2021, soit en un an, Serigne Mountakha Mbacké a dépensé quatre cent cinquante millions (450 000 000 Fcfa) en oeuvres sociales. C'est ce que rapporte Source A dans sa parution de ce mardi.Ce montant est réparti comme suit : 200 millions dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, 100 millions dans la construction de la mosquée de Tivaouane, 100 millions aux commerçants du marché "Ocas" de Touba victimes d'un incendie et 50 millions aux familles des victimes des dernières manifestations.