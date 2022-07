Offense au chef de l’Etat : l’article 80 fait deux nouvelles victimes

Boubacar Bao alias «Akad» et Ousseynou Touré dit «Diaz» sont dans de beaux draps. Ils ont été placés sous mandat de dépôt, jeudi dernier.



Libération, qui donne l’information dans son édition de ce samedi, précise que Akad est poursuivi pour association de malfaiteurs et offense au chef de l’Etat. Il a été aperçu dans une vidéo Tik Tok où il insulte le Président Macky Sall en échangeant avec la personne qui le filmait.



Le journal informe que Diaz est envoyé en prison pour complicité d’offense au chef de l’Etat. Il a été arrêté en possession du téléphone ayant servi à la réalisation de la vidéo incriminée.



Pire pour lui, les policiers ont trouvé dans l’appareil d’autres contenus où le chef de l’Etat est la cible d’insultes. Il a nié en être l'auteur.



Face aux enquêteurs, Akad a reconnu les faits qui lui sont reprochés et confié aux policiers sa haine contre Macky Sall. Avec son complice présumé, il s’expose au fameux article 80 du Code pénal.