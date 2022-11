Office national de la formation professionnelle : Le collège des délégués met à nu les tares de la société et avertit

Le collège des délégués de l'Onfp met à nu les tares de la société

Rien ne semble marcher à l’Office national de la formation professionnelle (ONFP). En effet, selon une lettre du Collège des délégués adressée au personnel de la structure, même la défense des intérêts des travailleurs se heurte à des difficultés. « L'amélioration des conditions de travail, la revalorisation des salaires et autres avantages, la définition d'un plan de carrière clair, etc. est une mission que vous nous avez chargés avec la confiance qui y sied mais ce n’est pas facile » note-on dans la lettre dont nous avons reçu copie. « Force est de constater que le Collège des délégués se heurte à certaines difficultés dans l'exécution de ses missions. Missions pour lesquelles vous avez élu cinq délégués titulaires et cinq suppléants. Vous avez constaté les conditions plus que difficiles dans lesquelles nous travaillons: manque de poste de travail pour certains, d'outils informatiques pour mener à bien sa mission, de climatisation dans certains bureaux, de mobilier de bureau et fourniture de bureau, pas de connexion (Internet) au niveau des antennes de Kaolack et Matam, pas d'eau à l'annexe depuis plus de six (06) mois, etc. » a expliqué le collège des délégués dans la note.





A cela vient s'ajouter le problème des salaires. L'ONFP peine à être régulier en matière de paiement des salaires depuis quelques mois. Les salaires, qui représentent (au niveau de l'ONFP) hélas le seul avantage, les frais de mission des agents peinent à être réglés. « Les retards dans le paiement des salaires constatés ne sauraient être tolérés dans une institution digne de ce nom », dénoncent les délégués dans un document. A ce titre, le Collège des délégués compte prendre toutes ses responsabilités face à cette situation. Par ailleurs, il demande solennellement l'implication de tout le personnel dans ce processus. Ces pères et mères de famille souffrent. Les retards de salaire affectent leur famille. Ces travailleurs doivent honorer leurs locations, les frais de scolarité de leurs enfants entre autres.