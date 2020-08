Ogo (Département De Matam) Signature de la convention de financement de la 2e phase du FAI 2 par le maire de la commune

Le Maire de la Commune de OGO, Monsieur Amadou Kane DIALLO, a procédé ce Vendredi 21 Août 2020 à la signature de la Convention de la deuxième phase du Fonds d'Appui Intercommunautaire (FAI 2), du programme ASSAM/APEFAM, financé par l'Agence Française de Développement (AFD) d'un coût global de 268 000 000 francs Cfa.





La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ingénieur délégué de la Saed et les représentants du cabinet Geofit.





Cet investissement entre dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la Commune.





Dans ce programme, il est prévu la rehabilitation des marchés villageois de Danthiady, de Diandioly et de Thiancone Boguel, la réalisation d'un périmètre maraîcher à Sinthiou Lambé et Lambagou, la construction d'abreuvoir autour des forages de Lambagou et Thiancone Boguel, la construction d'un magasin de stockage d'aliments de bétail et un parc de vaccination à Danthiady, la construction d'un marché moderne dans la Zone Franche ainsi que l'acquisition d'équipements de transformation composés de moulins à mil destinés aux groupements de femmes des villages de Ouro Aly Oboss, Madina Fass, Faboly, Belinaibe et Thiancone Mody Maka.





Par ailleurs ce projet va accompagner la Commune dans la mise en place d'outils de gestion à savoir, la mise en place des plans d'aménagement et d'un système d'information foncière, l'élaboration de POAS, le renforcement de capacités etc.





Selon le Maire, avec ce programme "la Commune de OGO verra ses potentialités valorisées dans les domaines de l'agriculture de l'élevage, mais aussi il va permettre à l'amélioration des conditions de production et de commercialisation des produits de l'agriculture et de l'élevage".