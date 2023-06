Oignon et pomme de terre : Les acteurs veulent réguler le marché

A quelques jours de la fête de l'Aïd al Kabir (Tabaski), 60 producteurs des filières oignon et pomme de terre de la zone des Niayes se sont retrouvés en conclave, à Thiès, avec leurs partenaires de DHORT, DRDR, ARM, ITA, ISRA, ANCAR, PROVAL pour réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de leur permettre de réguler le marché.





Un atelier de «mise en place d’un comité ad hoc chargé du pilotage du processus de structuration de la filière pomme de terre en interprofession» ; d’«information des acteurs sur les enjeux et défis de structuration de la filière pomme de terre» ; de «partager sur le cadre légal et réglementaire des interprofessions au Sénégal» ; de «validation du champ de couverture et l’option de structuration de la filière pomme de terre» ; d’«élaboration d’une feuille de route pour la structuration de la filière».





Une occasion pour le directeur de l'exploitation de l'Agence de régulation des marchés (ARM), Babacar Sembène, de remarquer qu’à présent, «le marché est bien approvisionné». Toutefois regrette-t-il, «les consommateurs soient confrontés à des spéculations exercées par certains commerçants véreux». Il déplore le fait que des commerçants aient déjà revu injustement les prix à la hausse. Au marché central de Thiès, le sac d'oignon de 25 kg, qui coûtait 8 000 F CFA, est proposé à 15 000 F CFA.





Le Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral (FNDASP) a éprouvé une approche méthodologique depuis une dizaine d’années, notamment pour le financement de la restructuration de plusieurs filières : oignon, riz, maïs, banane, cajou…





Dès lors, dans le cadre du partenariat entre le FNDASP et le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaines de valeur (PROVALE-CV), la filière pomme de terre est retenue pour être accompagnée dans un processus de structuration en interprofession pour lui permettre d’améliorer sa gouvernance, renforcer sa professionnalisation et fournir des services à ses membres.