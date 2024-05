Oignons : Risque de pourriture de la production entre Diender et Cayar, faute de magasins de stockage

Des producteurs des périmètres maraîchers situés entre Diender et Cayar, dans la zone des Niayes, ne savent plus où donner de la tête. Ils sont confrontés à de sérieux problèmes de conservation de leurs productions. Ils ont étalé leur désarroi au cours d’un rassemblement pacifique et lancé un cri du cœur à l'endroit des nouvelles autorités étatiques.





De Mbidieum à Thieudeum, en passant par le lac Tanma, la zone, avec ses florissants champs d'oignons, a battu cette année le record de la production. Doudou Diop, secrétaire général de la Fédération des agropasteurs de la zone de Diender, souligne : « Les gens arrivent à faire de la production maraîchère. Tous les champs d'oignons ont mûri, mais les agriculteurs sont confrontés à un problème de stockage et de conservation. Quand on produit beaucoup et qu'on n'a pas des lieux de conservation, la production va pourrir. Que ça soit l'oignon ou la pomme de terre, la conservation doit être près des champs, à côté du producteur, ceci pour l'encourager, mais aussi le rassurer. »





Les agriculteurs des Niayes disent avoir appris que des lieux de conservation ont été créés, mais, déplorent-ils, « c’est dans des endroits qui sont très distants des zones de production. Ce sont là des difficultés que subissent les producteurs des Niayes, en particulier au niveau des communes de Cayar et de Diender ».





Par ailleurs, ils plaident pour « la préservation de la zone qui est aujourd'hui menacée, surtout par rapport à l'extraction du zircon, mais aussi de la route qui va traverser une grande partie de la zone maraîchère, faisant que ces paysans seront totalement isolés ».