Omar Pène sur le défunt Ndatté Diop: «Je garde le souvenir d'un garçon très courtois et professionnel»

Les témoignages continuent de pleuvoir suite au rappel à Dieu, du journaliste, de la Radio Futurs médias (RFM), Ndatté Diop. Un décès qui est survenu le dimanche 13 mars 2022, des suites d’une maladie.



Sur sa page Facebook, l’artiste Omar Pène a laissé entendre, il y a moins d’une heure: «Je viens d'apprendre le rappel à Dieu de notre frère et collègue, le journaliste Elhadji Ndatté Diop, Président de l'association des journalistes et animateurs culturels. Je garde le souvenir d'un garçon très courtois et professionnel».

Le lead-vocal du Super Diamono a également présenté ses «condoléances à la famille du défunt à la presse sénégalaise et au GFM ». «Que Dieu l'accueille dans son paradis », a-t-il prié.