Omar Sy célèbre la victoire des Lions et créé une grave polémique sur la toile !

Le débat enfle toujours. Omar Sy, l'acteur français d'origine sénégalaise ne pensait pas susciter des critiques sur sa page Instagram après avoir félicité les Lions du Sénégal. Sur les réseaux sociaux, il a été traité de tous les noms d'oiseaux par certains internautes qui n'ont pas digéré sa publication.





Omar Sy affichait dimanche dernier son bonheur après le sacre des Lions du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des Nations (la CAN). "Tellement d’émotion !!! Vive les Lions du Sénégal Nos gaindés, Nos mbarode Merci et Bravo pour cette immense victoire !!!! Tellement fier et heureux", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.





Très vite, son enthousiasme a été critiqué par des supporters africains et sur la toile. "Arrête, tu es Français, c’est gênant", a publié un internaute sur Twitter tandis qu'un autre lui reproche d'être Sénégalais juste "pour les bons moments". "Tu n'es jamais content si c'est l'équipe de France" a martelé un autre.





D'autres critiques se sont empressées de rappeler une erreur de drapeau qui s'était glissée dans les publications d'Omar Sy lors d'un match précédent, le 2 février. Il avait alors inversé le drapeau du Ghana et du Sénégal, qui portent les mêmes couleurs.