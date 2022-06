Onze bébés décédés : une bonne nouvelle pour l’infirmière et la sage-femme placées sous mandat de dépôt

L’infirmière et la sage-femme arrêtées dans le cadre de l’affaire de l’incendie de l’hôpital de Tivaouane, ont été placées sous mandat de dépôt hier, vendredi. Le juge chargé de l’instruction les poursuit pour délaissement d’enfants et mise en danger de la vie d’autrui.





Mais les dames peuvent se consoler d’apprendre qu’elles ne passeront pas beaucoup de temps à la prison de Thiès, où elles sont incarcérées, avant d’être fixées sur le sort que leur réserve le magistrat instructeur.





En effet, informe Source A dans son édition de ce samedi, les deux mises en cause seront bientôt entendues sur le fond. Le journal précise que le juge a retenu les 7, 8 et 9 juin pour franchir ce pas important dans la procédure. Ce sera l’occasion pour La sage-femme et l'infirmière de se défendre et, au bout du compte, de savoir si elles seront renvoyées en procès ou non.