Opération anti-bandits: 565 individus parmi eux, un violeur dans les mailles de la police

La lutte contre la délinquance et la criminalité est une priorité pour la police nationale. C'est dans ce cadre que la Direction de la Sécurité Publique met en œuvre une politique de sécurisation pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.











Les éléments des commissariats et des postes de police du Sénégal sont sur le qui-vive. Ces éléments poursuivent l'opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national. Dans la nuit du mercredi au jeudi de 21h à 05h du matin, ils ont intensifié la traque. Seneweb a appris que la mobilisation de plus de 900 limiers en tenue et en civil s'est révélée fructueuse.





La preuve, le large ratissage effectué dans des zones criminogènes a permis d'interpeller 565 personnes. Dans ce lot, 399 personnes ont été interpelées pour vérification d'identité, 97 pour ivresse publique et manifeste, 12 pour nécessité d'enquête, 10 pour détention et usage de drogue et détention et usage collectif de chanvre indien , 6 pour vol, pour 2 pour flagrant délit de vol , 1 pour viol.

A cela, il faudra ajouter, 5 pour offre et cession de chanvre indien, 4 pour rixe , 2 pour rébellion contre agent dans l'exercice de ses fonctions,13 pour jeux de hasard , 2 pour vagabondage ,2 pour conduite sans permis , 4 pour usage de produits cellulosiques ,3 pour racolage et un pour non-inscription sur le fichier sanitaire et social.