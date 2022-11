Opération anti-délinquants : 550 individus coffrés par la police en une nuit

Pour réduire considérablement "l'insécurité" dans le pays, la police a mené une vaste opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national.





Ainsi, plus de 600 limiers en tenue et en civil ont été déployés au niveau des zones criminogènes, dans la nuit du mercredi au jeudi 17 novembre 2022, de 20 h à 6 h.





Selon une source de Seneweb, les éléments des commissariats et des postes de police du Sénégal ont interpellé, au cours de cette opération, 550 personnes dont 402 pour vérification d'identité, 81 pour ivresse publique et manifeste, 18 pour nécessité d'enquête, une pour coups et blessures volontaires, 14 pour détention et usage chanvre indien, 11 pour vol, trois pour outrage à agent, une pour abus de confiance, quatre pour vagabondage, six pour usage de produits cellulosiques, cinq pour racolage et deux pour non-inscription dans le fichier sanitaire et social.