Opération anti-malfaiteurs : 498 individus interpellés en une nuit

Plus de 800 policiers en tenue et en civil ont été mobilisés, dans la nuit du jeudi au vendredi 9 décembre 2022, à l'occasion d'une vaste opération anti-délinquance qui a été menée sur toute l'étendue du territoire national.





Sous la supervision de la Direction de la Sécurité publique, ces limiers issus des commissariats et des postes de police du Sénégal ont effectué une série de descentes inopinées dans les zones criminogènes, pour traquer les hors-la-loi, d'après une source de Seneweb.