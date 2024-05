Opération de désencombrement du marché central : La mairie de Kaolack passe à l’acte

La mairie de Kaolack a organisé une opération de désencombrement du marché, avec la participation des différents acteurs, sous la supervision des forces de sécurité appuyées par des volontaires et la SONAGED. Ce jeudi matin, les opérations ont démarré sous la houlette du préfet Latyr Ndiaye.







Les autorités administratives sont en croisade contre la promiscuité. Des bouteurs et des camions ont envahi le plus grand marché de Kaolack, afin de libérer les trottoirs et les débordements au niveau de certaines cantines, selon Babacar Diack, responsable des équipements marchands à la mairie de Kaolack.