Opération de nettoiement et de curage: Salihou Keita veut apporter une peau neuve au CICES

En collaboration avec le Vicas Sarl le Centre International du Commerce extérieur (CICES)a organisé une journée de nettoyage, de désencombrement et de curage du Centre international d’échange de Dakar ( Cied).Faire du CICES un milieu convivial et agréable. Telle est la volonté du DG du Centre Salihou Keita. Présent à la journée de nettoiement ce mardi, M. Keita a rappelé : « Il y’a de cela un mois, nous avions fait l’état des lieux du CICES. Ce qui nous a permis de mesurer le poids de la mission qui nous attend dans cette maison. C’est pour cela que je disais qu’il y a des défis à relever pour booster le taux de fréquentation et d’occupation du CICES. »Selon lui, le centre ne se limite pas à la foire, ou à l’organisation de salon. A travers leur feuille de toute, ils ont décidé de rendre le CICES agréable et conviviale car dit-il, c’est du monde qu’il reçoive. « Aujourd’hui, nous sommes en train d’organiser une journée de remise à niveau du site. Et c’est pour cela que je remercie le DG du Vicas qui a mobilisé plus de 350 techniciens de surface et une logistique extraordinaire pour cette journée », s’est-il réjoui.Quand il est arrivé au CICES, il dit avoir trouvé un niveau de délabrement avancé avec une occupation anarchique du site. Et c’est pourquoi ils ont décidé d’apporter une couche nouvelle.