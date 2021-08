Opération de sécurisation : 110 personnes interpellées, 102 véhicules mis en fourrière, entre Touba et Mbacké

Dans le cadre d'une opération de sécurisation à Touba et à Mbacké, les 23 et 24 août, la gendarmerie et la police se sont alliées et ont déployé 9 patrouilles et 11 checkpoints dans lesdites zones.

Ainsi, 110 individus ont été interpellés, dont 90 pour vérification d'identité, d'après des informations. Parmi ces individus, 20 sont arrêtés pour différentes infractions : 5 pour détention, usage et trafic de chanvre indien, 8 pour ivresse publique et manifeste, 7 pour rixe sur la voie publique. Une quantité de 15 cornets de drogue a été, à cet effet, saisie.

En ce qui concerne les infractions routières, 257 cartes nationales d'identité ont été saisies, 102 véhicules et 5 motos ont été également mis en fourrière.