Opération de sécurisation : 473 individus tombent dans les filets de la Police, en une nuit

La police nationale intensifie ses activités de recherches pour traquer et mettre hors d'état de nuire les malfaiteurs. C'est dans ce cadre qu'une vaste opération de sécurisation de grande envergure a été menée, dans la nuit du mercredi au jeudi 15 décembre 202, sur l'étendue du territoire national.



Cette descente inopinée dans les zones criminogènes, sous la supervision de la Direction de la Sécurité Publique, a permis de lutter contre le sentiment d'insécurité qui plane sur la population.



Selon une source de Seneweb, ce large ratissage effectué de 21h à 05h du matin, s'est soldé par l'interpellation de 473 individus dont 358 vérification d'identité, 68 pour ivresse publique et manifeste, 16 pour nécessité d'enquête, 1 pour coups et blessures volontaires, 07 pour détention et usage de chanvre, 01 pour collecte de données à caractère personnel, 03 pour vol, 4 pour flagrant délit de vol, 01 pour menace de mort, 06 pour vagabondage, 1 pour tentative de vol, 5 pour racolage et 1 pour conduite sans permis.



La police nationale a mobilisé plus de 700 éléments en tenue et en civil, au cours de cette opération d'après la même source de Seneweb.