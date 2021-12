Opération de sécurisation à Thiès : 148 personnes interpellées, dont 3 en garde à vue

Opération de sécurisation mixte à Thiès

Comme dans presque toutes les grandes localités du pays, la police et la gendarmerie de Thiès ont mené, la nuit dernière, de 20 h à 5 h du matin, une vaste opération conjointe de sécurisation mixte. Une patrouille au cours de laquelle quelque 148 personnes ont été interpellées, dont 3 mises en position de garde à vue pour divers délits : vol, possession et cession de chanvre indien et exploitation de débit de boisson sans autorisation, a appris Seneweb d'une source policière.