Opération de sécurisation combinée Police-Gendarmerie: 67 individus dont 16 prostituées interpellés à Kédougou

La police et la gendarmerie ont procédé à une opération de sécurisation combinée à Kédougou pour lutter contre la délinquance et le banditisme. Ainsi, des éléments de la Police, de la compagnie de gendarmerie et de la Brigade Régionale de Stupéfiants ont effectué une descente dans les artères et les zones criminogènes de cette ville, dans la nuit du jeudi au vendredi.



"16 prostituées interpellées à Kédougou pour.."

A l'issue de ce large ratissage, les flics et les pandores engagés, ont interpellé 67 individus dont 30 pour vérification d'identité (Vi), 21 pour Ivresse Publique et Manifeste (Ipm). Selon des informations de Seneweb, 16 prostituées ont été également, mis aux arrêts pour racolage actif sur la voie publique.

Pour diverses infractions routières, la police et la gendarmerie ont mis en fourrière 9 véhicules, immobilisé 32 motos et 25 pièces (permis de conduire, cartes grises entre autres).