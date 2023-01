Opération de sécurisation : La Gendarmerie ratisse à Podor

adjudant-chef Ansoumana Sané, Chef Police Podor

A peine installé à la tête de la brigade de gendarmerie de Podor, l'adjudant-chef Ansoumana Sané est à l'assaut des bandits. Avec ses hommes, il a procédé au démantèlement d’un réseau dense de trafic de chanvre indien à Ndiayène Pendao, à 30 km de la commune de Podor, dans la nuit du 03 au 04 janvier 2023.





Toujours dans sa dynamique d’installer la peur dans le camp des délinquants, le nouveau commandant de brigade et ses hommes ont mis fin aux activités de jeu de hasard dans la commune de Podor où une salle de jeux était le lieu de fréquentation de toutes sortes d'individus. Ils ont aussi procédé à l'arrestation de deux jeunes âgés d'une vingtaine d'années, qui pour agression sur un commerçant en plein jour, qui pour introduction nocturne dans la moustiquaire d'une jeune fille pour opérer des attouchements.