[ EXCLUSIF] Opération de sécurisation : La police interpelle plus de 500 individus en une nuit

Pour réduire considérablement " l'insécurité" sur le territoire national, la police a mené une opération de sécurisation de grande envergure dans ses secteurs de compétence. Les limiers ont fait le grand ménage dans la nuit du jeudi au vendredi dernier. Selon des informations exclusives de Seneweb, les forces de l’ordre ont interpellé 579 individus pour diverses infractions [...]. Seneweb revient en détail sur le bilan chiffré de cette descente policière.









Sécurisation à Dakar: 227 individus dans les filets de la police







Sur instruction de l'autorité, les éléments du commissariat central de Dakar et ses secondaires ont effectué de 21 à 05 heures matin, une descente inopinée dans les coins et les recoins de la capitale sénégalaise. Dans cette traque sans répit contre les hors-la-loi, les hommes du commissaire Dramé ont mis la main sur 227 individus pour diverses infractions.







Thiès: 38 personnes mises aux arrêts







Dans leur souci de mettre fin au sentiment d'insécurité, le commissariat central de Thiès et ses unités se sont lancés aux trousses des malfaiteurs dans cette nuit de 21 à 05 heures du matin. Cette descente inopinée a permis aux éléments du commissaire Aïssatou Ndiaye d'interpeller 38 personnes pour diverses infractions selon des informations de Seneweb.







Saint-Louis: La police interpelle 34 individus







Agissant sur instruction de l'autorité policière, les éléments du commissariat central de Saint-Louis sous la direction du commissaire Tendeng et ses secondaires ont mis la main sur 34 personnes pour divers motifs au cours de cette opération de sécurisation.







Tamba: 17 individus appréhendés







Les policiers du commissariat central de Tamba n'étaient pas au repos dans la nuit du jeudi au vendredi dernier. En effet, les hommes du commissaire Kane ont appréhendé 17 personnes dont 10 vérification d'identité et 7 pour ivresse publique manifeste. Ainsi les limiers ont réussi à repousser les hors-la-loi au cours de cette opération.







Diourbel: la police interpelle 21 individus...







Le commissaire Mor Ngom et ses hommes ont effectué un large ratissage durant cette nuit dans les artères de la commune de Diourbel. A l'issue de cette sortie, ces policiers ont interpellé 21 personnes pour diverses infractions.







Kédougou: 36 personnes mises aux arrêts







Les éléments du commissariat central de Kédougou n'ont pas chômé durant cette nuit. Ainsi le commissaire Balla Fall et ses hommes ont mis aux arrêts 36 hors-la-loi au cours de cette opération.







Ziguinchor: 36 individus interpellés







A Ziguinchor, les policiers du commissariat central et ceux du poste de Yamatogne ont interpellé 36 individus dont 11 prostituées pour racolage. Les hommes du commissaire Ibrahima Diallo ont réussi également à assainir leur secteur.







Matam: 17 individus interpellés...







Au cours de cette opération de sécurisation de grande envergure, les policiers du commissariat de Matam ont mis aux arrêts 17 personnes pour divers motifs.







Kolda: 25 individus dans les filets de la police







Dans leur mission régalienne consistant de veiller à la protection des personnes et de leurs biens, les éléments du commissariat central de Kolda ont ratissé les coins et recoins de la capitale du Fouladou. Ainsi le commissaire Malick Dieng et ses hommes ont mis aux arrêts 25 individus pour diverses infractions.







Touba: 12 individus interpellés dont un faussaire







Les éléments du commissariat central de Touba et ses secondaires dont le commissariat de Ndamatou ont appréhendé 12 individus dont 11 pour vérification d'identité et 1 pour trafic de faux billets. Les hommes du commissaire Diégane Sène ont surpris ce trafiquant avec 979 000 frs en faux billets.







Mbacké: 13 personnes dans la nasse de la police







Les éléments du commissaire Salif camara ont mis la main sur 13 individus pour diverses infractions, au cours de cette opération de sécurisation. Ainsi les limiers du commissariat urbain de Mbacké ont ratissé large durant cette nuit.







Kébémer: 11 individus interpellés







A Kébémer, les éléments du commissariat urbain ont interpellé 11 personnes pour vérification d'identité au cours de cette descente policière.







Tivaouane: 11 individus dans les filets de la police







Sur instruction de la hiérarchie, les éléments du commissariat urbain de Tivaouane ont effectué une descente nocturne pour traquer les délinquants. Ainsi les hommes du commissaire Ibrahima Diouf ont interpellé 11 individus pour vérification d'identité.







Mbour: 42 individus mis aux arrêts







Les hommes du commissaire El Hadji Baïty Sène ont repoussé les délinquants dans la nuit du jeudi au vendredi dernier. Ainsi les limiers du commissariat central de Mbour ont interpellé 42 individus.







Saly: 13 individus dans le panier à salade de la police







Également, les policiers du commissariat urbain de Saly sous la direction du commissaire Aïssatou Ka ont mis aux arrêts 13 individus pour vérification d'identité.







Bambey: 8 individus interpellés







Les policiers du commissariat urbain de Bambey sous la direction du commissaire Gnima Diédhiou ont interpellé 8 individus.







Mais la pluie a peu perturbé l'opération de sécurisation au niveau de plusieurs localités du pays. Même si les limiers ont pataugé parfois dans les eaux, ils n'ont pas rencontré plusieurs délinquants. La police a effectué cette opération à Kaffrine, Kaolack, Fatick, Koungheul, Linguère, Sédhiou, Louga entre autres.