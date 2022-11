Opération de sécurisation mixte police-gendarmerie : 143 individus interpellés dans les régions de Thiès et de Diourbel

Suite à quelques actes de banditisme perpétrés de Zac-Mbao, au Pôle urbain de Diamniadio ou encore à Rufisque, les autorités sécuritaires ont sorti la grosse artillerie pour assurer la protection des personnes et de leurs biens.



C'était à l'occasion d'une opération coup-de-poing mixte opérée dans la nuit du vendredi au samedi au niveau des régions de Dakar, de Diourbel et de Thiès. Ainsi la gendarmerie et la police ont mutualisé leurs forces pour ratisser large dans ces trois localités.



Le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome est allé au front, hier nuir, en compagnie du Lieutenant-Colonel Abdou Mbengue, commandant de la Légion Ouest de la gendarmerie nationale, du Commissaire Divisionnaire Ibrahima Diop, Directeur de la Sécurité Publique ( Dsp), du commissaire El Hadji Cheikh Dramé, chef du commissariat central de Dakar, entre autres autorités sécuritaires.



Ainsi le premier flic du pays a parcouru les coins et les recoins de la capitale sénégalaise pour constater de visu l'impressionnant dispositif sécuritaire déployé au niveau des quartiers chauds de Dakar.



L'énorme coup de filet de la gendarmerie et la police dans les régions de Thiès et Diourbel



Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et le grand banditisme, la police et la gendarmerie ont réussi à perturber la quiétude des délinquants dans les régions de Thiès et Diourbel. Selon les informations exclusives de Seneweb, les forces de défense et de sécurité ont interpellé 143 personnes pour diverses infractions.



Dans la nuit du vendredi au samedi, les pandores et les limiers de ces deux régions ont contrôlé 279 individus, interpellé143 dont 104 pour vérification d'identité, 03 pour vol, 02 pour détention et usage de chanvre indien, 28 pour prostitution, entre autres.



41 véhicules et 29 motos immobilisés



Au cours de cette opération coup-de-poing mixte, les éléments engagés ont contrôlé 365 véhicules dont 41 immobilisés. Selon des sources de Seneweb, 29 motos ont été immobilisées pour défaut de présentation de pièces.



Pour rappel, la police et la gendarmerie ont déroulé cette opération sur l'étendue des régions de Thiès et de Diourbel.