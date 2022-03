Opération militaire en Casamance: L'armée bombarde les bases du Mfdc !

Des informations parvenues à Seneweb, dimanche soir, faisant état de tirs à l'arme lourde qui seraient entendus vers Sindian, au Sud du pays. Mais à travers un communiqué officiel rendu public très tard de la soirée, la grande muette a confirmé l'information: "Dans le cadre de leurs missions régaliennes de sécurisation des personnes et des biens, les Armées ont lancé, le dimanche 13 mars 2022, une opération dont l'objectif principal est de démanteler les bases de la faction MFDC (Mouvement des forces démocratiques de la Casamance) de Salif Sadio situées le long de la frontière nord". Ainsi, selon la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa), "cette opération vise également, à détruire toutes les bandes armées menant des activités criminelles dans la zone et à neutraliser toute personne ou entité collaborant directement ou indirectement avec elles".



La même source de rappeler que "les Armées restent déterminées à poursuivre ces actions de sécurisation et à préserver, à tout prix, l'intégrité du territoire national".

Cette vaste opération militaire est menée quelques semaines après la libération de sept soldats détenus par M. Sadio suite à un accrochage mortel en frontière gambienne.