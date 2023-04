Opération nationale de sécurisation : 491 individus interpellés par la police

Une vaste opération de sécurisation a été menée dans la nuit du mardi au mercredi 12 avril 2023, sur l'étendue du territoire national. Les éléments des commissariats et des postes de police ont traqué les délinquants, de 21 h à 6 h, pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.







Cette mission de sécurisation déroulée sous la supervision de la Direction de la Sécurité publique, s'est soldée par l'interpellation de 491 individus, dont 331 pour vérification d'identité, 61 pour ivresse publique et manifeste, 37 pour nécessité d’enquête, un pour non-inscription sur le fichier sanitaire et social, huit pour détention et usage de chanvre indien, un pour offre de chanvre indien, deux pour homicide involontaire par accident, trois pour transport irrégulier, un pour pédophilie, cinq pour tapage nocturne, un pour jeu de hasard, un pour usage de produits cellulosiques, deux pour refus d'obtempérer, trois pour exploitation de machine à sous, deux pour exploitation de débit de boissons sans autorisation administrative, trois pour association de malfaiteurs, deux pour racolage, deux pour rixe, un pour coups et blessures volontaires, 10 pour vagabondage, cinq pour vol en réunion, sept pour vol et deux pour flagrant délit de vol, selon des sources de Seneweb.













Plus de 800 policiers en tenue et en civil ont été engagés au cours de cette opération de sécurisation de grande envergure.