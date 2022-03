Opération "Yessal" Mbour : Le marché central fait sa première toilette

Le marché central de Mbour était méconnaissable ce dimanche. La cause ? La nouvelle équipe municipale a fait le toilettage des lieux. Très tôt les gens ont investi les rues et ruelles du marché. Aucun espace n'a été épargné par les coups de pelles, de tractopelle, de râteaux, de balais. La population avait hâte qu'une telle action soit engagée pour qu'elle apporte son appui.





En effet, le marché était devenu un "Mbeubeuss" où l'on s'approvisionne en nourriture. Des tas d'ordures étaient entassés partout. Le marché était devenu trop étroit. Commerçants et usagers partageaient les lieux avec les ordures. L'occupation anarchique a été longtemps décriée par les commerçants, qui ne savaient plus vers qui se tourner pour pleurer. Désormais, ils ont un édile qui compte les accompagner pour faire vivre au marché son lustre.

C'est dans ce sens que cette activité de nettoiement, qui s'inscrit dans le programme Yessal, axe prioritaire du maire, a été initiée ce dimanche.





"Le marché central c'est le poumon économique de notre commune. C'est des milliers de personnes qui fréquentent ce marché au quotidien. Malheureusement, on avait constaté un état extrêmement défectueux avec beaucoup d'ordures ménagers et un défaut de nettoiement chronique. C'était devenu impraticable et insupportable !", explique Cheikh Issa Sall, maire de la commune de Mbour.





Il a en outre sensibilisé les commerçants sur la nécessité de maintenir propre leur lieu de travail et de libérer les artères pour une meilleure fluidité de la circulation.

Mieux, il a insisté pour que certaines rues soient libérées tous les jours. Surtout celle qui mène vers le poste de santé afin de permettre une évacuation des malades.





"La propreté est extrêmement important pour améliorer l'état de santé de nos populations et permettre l'attractivité au niveau du marché", estime Cheikh Issa Sall.





Pour veiller à la pérennité de la propreté du marché central, le maire a mis en place un comité de veille composé de 45 membres qui va appuyer dans la réglementation continue des activités du marché.